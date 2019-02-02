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Путин: Россия прекращает выполнение своих обязательств по ДРСМД

Политика

Москва дала зеркальный ответ Вашингтону

Москва, 2 февраля 2019, 12:22 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США. Такое заявление глава государства сделал сегодня, 2 февраля, в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем лавровым и министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу.

«Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем», — сказал президент России.

Он также отметил, что американская сторона заявила о намерении разрабатывать новые ракеты средней и меньшей дальности. В связи с этим Россия также возвращается к данным разработкам.

В ходе обсуждения сложившейся ситуации, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США уже давно систематически нарушают ДРСМД. С 1999 года США испытывают беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования.

Кроме того, с 2014 года американцы начали размещать в Евросоюзе пусковые установки Мк 41, которые пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк». А это прямое нарушение ДРСМД. Такие установки уже развернуты в Румынии и скоро будут развернуты в Польше и Японии.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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