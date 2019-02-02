Министерство финансов Индии удвоит сумму необлагаемого налогами дохода

Нью-Дели, , 12:24 — REGNUM Министерство финансов Индии изменит систему налогообложения накануне парламентских выборов. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на законопроект о государственном бюджете, представленный на рассмотрение парламенту Индии министром финансов Пиюшем Гоялом 1 февраля.

Согласно указанному законопроекту, правительство страны планирует удвоить сумму дохода физических лиц, которая не подлежит обложению налогом. Данная сумма составит 500 000 рупий в год (примерно 7 000 долларов). Налогами также не будут облагаться доходы до 650 000 рупий в год (9 100 долларов) при условии, что налогоплательщик хранит данные средства на специальных правительственных сберегательных счетах. В остальном деление на классы налогообложения не изменится. Министр финансов заявил, что благодаря увеличению суммы необлагаемого дохода более 30 миллионов налогоплательщиков останутся в выигрыше. Сообщается, что из-за изменения системы налогообложения в стране казна потеряет примерно 2,59 млрд долларов.

По мнению индийских экспертов, реальной целью удвоения суммы необлагаемого налогом дохода является завоевание симпатий среднего класса накануне всеобщих парламентских выборов. Напомним, что выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.