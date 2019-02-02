Сальвадор готовится к президентским выборам

Сан-Сальвадор, , 12:27 — REGNUM 3 февраля в Сальвадоре пройдут президентские выборы. Президент страны Сальвадор Санчес Серен призвал соотечественников продемонстрировать активную явку, передает канал TeleSur.

«Дорогой народ Сальвадора! В это воскресенье 3 февраля наша страна в очередной раз продемонстрирует зрелость своей демократии, когда мы все отправимся голосовать, чтобы выбрать тех, кто будет руководить курсом нации в ближайшие 5 лет», — сказал президент в своем обращении.

Выборы в Сальвадоре пройдут в шестой раз с момента окончания гражданской войны в 1992 году. На избирательных участках ждут 5 млн сальвадорцев.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам, фаворитом избирателей является лидер «Большого альянса за народное единство» (GANA) Наиб Букеле. Кандидат от правящей партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» Уго Мартинес занимает в опросах третье место.

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