Япония потребует арбитражного разбирательства с Южной Кореей

Токио, , 12:27 — REGNUM 1 февраля правительство Японии сообщило о необходимости создания «Арбитражного комитета» для решения проблемы принудительного труда между Японией и Южной Кореей. Создание посреднического комитета предписано двусторонним Соглашением 1965 года, если на консультациях не удается прийти к общему знаменателю. В данном случае, Южная Корея отказывается от консультаций.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», ранее Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций японскими фирмами за принудительный труд выходцев с Корейского полуострова во время Второй мировой войны. Кроме этого, южнокорейское правительство планирует конфискацию активов японских компаний.

Южная Корея избегает обсуждения проблем на межправительственном уровне, поэтому правительство Японии потребует создания специального комитета на базе Соглашения из двух представителей от обоих стран и одного представителя третьей страны.