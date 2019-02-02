Власти Бангладеш призвали избирком обеспечить честность местных выборов

Дакка, , 14:22 — REGNUM Член президиума правящей «Народной лиги» (Авами Лиг) и пресс-секретарь коалиции 14 партий Мухаммад Насим призвал избирательную комиссию обеспечить честность грядущих местных выборов. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

Мухаммад Насим заявил: «Грядут местные выборы. Чем ближе мы к ним, тем больше партий изъявляют желание в них участвовать. Голосование должно быть честным, прозрачным и беспристрастным». С этими словами он выступил в качестве главного гостя на праздничном мероприятии в честь 97-ой годовщины антиколониального движения «Саланга» в национальном пресс-клубе в Дакке. Мухаммед Насим также заявил, что коалиция 14 партий поддерживает курс и идеологию премьер-министра страны Хасины Вазед.

Напомним, что 30 декабря 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы, на которых партия Авами Лиг получила абсолютное большинство мандатов.