Суббота, 2 Февраля 2019 года
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Сторонники бывшего президента Мальдив создали новую политическую партию

Политика

Избирательная комиссия Мальдивской республики официально зарегистрировала новую политическую партию в стране

Мале, 2 февраля 2019, 12:11 — REGNUM  Избирательная комиссия Мальдивской республики приняла решение официально зарегистрировать новую политическую партию Народный национальный конгресс.

Сообщается, что эта партия была сформирована близкими помощниками бывшего президента страны Абдуллы Ямина. Ранее они состояли в оппозиционной Прогрессивной партии Мальдив.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», создание новой партии произошло на фоне судебных разбирательств против высокопоставленных членов Прогрессивной партии Мальдив.

Стоит отметить, что данное решение Избирательной комиссии вызвало критику среди политиков и широких масс.

Согласно официальному заявлению, несмотря на факты, указывающие на связь Народного национального конгресса и Прогрессивной партии Мальдив, данное решение не может быть отозвано.

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Зарубежная хроника
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