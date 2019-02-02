Суббота, 2 Февраля 2019 года
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ОАЭ: хуситы более тысячи раз нарушили соглашения о прекращении огня

Политика

Госминистр ОАЭ по иностранным делам требует от ООН, чтобы хуситы соблюдали условия соглашения

Сана, 2 февраля 2019, 12:31 — REGNUM  Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш в серии твитов призвал ООН предпринять срочные меры для того, чтобы хуситы прекратили нарушать соглашение о прекращении огня в Йемене, добавив, что повстанцы нарушили договор более тысячи раз за шесть недель. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Аль-Арабия».

Госминистр подчеркнул, что коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает официальное правительство Йемена, готова применить силовые меры, чтобы заставить йеменских повстанцев придерживаться соглашения.

Анвар Гаргаш добавил, что хуситы отказываются выходить из города Ходейда и его порта, а также препятствуют работе миссии ООН в Йемене и блокируют проход в порты страны судов с гуманитарной помощью.

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Зарубежная хроника
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