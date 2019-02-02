ООН может отложить проведение ливийской конференции по подготовке к выборам

Триполи, , 12:44 — REGNUM ООН рассматривает возможность отложить конференцию, цель которой подготовить Ливию к предстоящим выборам, из-за недостаточной поддержки со стороны противостоящих друг другу в стране сил. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Al Arabia».

Проведение национальной конференции имеет ключевое значение для ООН в реализации «дорожной карты» по проведению выборов, как способ положить конец восьмилетней войне в стране.

Однако в стране сохранятся ситуация жесткой конфронтации влиятельных политических сил, вооруженных группировок.

Ливия раскололась после падения Каддафи, и с 2014 года была разделена между политическими и вооруженными группами, базирующимися в Триполи и на востоке страны.

Дальнейшая задержка в проведении конференции под эгидой ООН, на которой ливийцы из всех слоев общества должны были обсуждать детали будущей политической системы, скорее всего, отодвинет и сроки самого голосования.

Спецпосланник ООН в Ливии Гассан Саламе хотел провести конференцию в «первые недели 2019 года» и провести выборы к июню 2019. Однако это инициатива вряд ли будет реализована, так как основные стороны поддерживают параллельные правительства в Триполи и на востоке страны, которые получают выгоду от нефтяных доходов и возможности вооруженных групп осуществлять свою власть в отсутствие полиции.