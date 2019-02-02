В Судане полиция распыляет слезоточивый газ для подавления протестов

Хартум, , 11:59 — REGNUM Полиция Судана начала использовать слезоточивый газ, для разгона очередных протестов против правительства Омара аль-Башира в столице страны Хартуме, сообщает новостное издание «Аль-Араби Аль-Джадид».

Масштабные протесты по всей стране продолжаются в Судане с 19 декабря 2018 года. Они были спровоцированы решением правительства поднять цены на хлеб в три раза. Вскоре протесты против этого решения превратились в антиправительственные выступления, призывающие свергнуть Башира.

Официальные лица сообщают о 30 погибших и сотнях раненых с начала протестов.

В свою очередь, президент Омар аль-Башир отказывается покинуть свой пост, заявляя, что протесты поощряются «вредоносными организациями извне» с целью свергнуть конституционный строй. Также, по его словам, протестующие пытаются реализовать сценарий арабской весны.