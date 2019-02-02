Суббота, 2 Февраля 2019 года
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В Судане полиция распыляет слезоточивый газ для подавления протестов

Политика

Протесты в стране продолжаются уже более месяца и не собираются стихать

Хартум, 2 февраля 2019, 11:59 — REGNUM  Полиция Судана начала использовать слезоточивый газ, для разгона очередных протестов против правительства Омара аль-Башира в столице страны Хартуме, сообщает новостное издание «Аль-Араби Аль-Джадид».

Масштабные протесты по всей стране продолжаются в Судане с 19 декабря 2018 года. Они были спровоцированы решением правительства поднять цены на хлеб в три раза. Вскоре протесты против этого решения превратились в антиправительственные выступления, призывающие свергнуть Башира.

Официальные лица сообщают о 30 погибших и сотнях раненых с начала протестов.

В свою очередь, президент Омар аль-Башир отказывается покинуть свой пост, заявляя, что протесты поощряются «вредоносными организациями извне» с целью свергнуть конституционный строй. Также, по его словам, протестующие пытаются реализовать сценарий арабской весны.

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Зарубежная хроника
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