Премьер-министр Косово пошел на уступки педагогам: забастовка прекращается

Приштина, , 11:50 — REGNUM 1 февраля глава Объединенного синдиката науки и образования (СБАШК — аббревиатура, по-албански «вместе») Рахман Яшарай провел совместную конференцию с главой парламента Кадри Весели и премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем, на которой сообщил, что синдикат и правительство сумели заключить соглашение, и в со следующей недели занятия возобновятся.

«Я очень доволен. Вчера мы начали новый раунд переговоров. Благодарю министра Хамзу. Сегодня мы встретились для заключения соглашения. Новое соглашение стало действительно новым шагом, оно очень близко к нашим требованиям», — заявил Ярашай.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Кадри Весели заявил, что рад возвращению учеников в классы:

«Для всех, занятых в системе образования повышены зарплаты и, как и обещали мы с премьер-министром, мы сдержим обещание о повышении зарплат в других секторах, таких как полиция, здравоохранение, искусство и т.д.». — заявил Весели.

По словам Весели, 2 февраля Кувенд (парламент) Косово примет законопроект о зарплатах, согласно которому будут увеличены зарплаты свыше 70 000 работников госсектора.