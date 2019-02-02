США ответили отказом на просьбу премьера Косово об организации конференции

Приштина, , 12:22 — REGNUM Посол США в Приштине Филип Коснетт в интервью для KTV заявил, что проведение международной конференции, посвященной решению проблемы Косово, организацию которой премьер-министр Косово Рамуш Харадинай в письме, адресованном странам большой Пятерки (Великобритания, Италия, США, Франция, ФРГ) и послам стран-членов ЕС, возложил на ЕС и США, не целесообразно.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Коснетт объяснил это тем, что подобная конференция привела бы к пересмотру многих уже разрешенных проблем:

«Она дала бы повод для дискуссии по тем вопросам, которые уже урегулированы, в том числе и о независимости Косово. К обсуждению могли бы присоединиться другие стороны, которые только усложнили дело».

По словам Коснетта, единственный шаг, который продвинет диалог между Сербией и Косово — это отмена пошлины на сербские товары. Также посол добавил, что американское правительство считает, что 2019 год станет годом заключения финального соглашения между Косово и Сербией.

Посол заявил, что согласен с Харадинаем в том, что Косово — суверенное государство, и США поддерживают это. Однако не все суверенные решения дружеских государств по нраву США. Так как введение пошлины угрожает стабильности на Балканах, оно затрагивает интересы США.