МИД Германии призывает вернуть тему разоружения в мировую повестку дня

Берлин, , 11:49 — REGNUM В марте 2019 года в Берлине пройдет конференция, посвященная вопросам разоружения. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter 2 февраля.

«Разоружение должно быть в международной повестке дня. Это касается не только США и России, но также и таких стран, как Китай. Было разработано много новых систем вооружений, для которых почти не существует международных правил. Необходимы новые правила для новых технологий», — написал Маас.

Он написал, что в марте в Берлине состоится конференция по вопросам разоружения. В первую очередь внимание на ней будет уделено новым разработкам в сфере вооружения.

«Мы должны действовать на опережение, иначе научная фантастика скоро станет смертельной реальностью», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода его страны из Договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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