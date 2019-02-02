«Инфоповод на пустом месте»: глава Якутска о ситуации в школе «Айыы кыьата»

Якутск, , 11:25 — REGNUM «Информационный повод на пустом месте», — так сегодня, 2 февраля, прокомментировала ситуацию вокруг школы «Айыы кыҺата» глава города Якутска Сардана Авксентьева на совещании с участием директора школы Лидии Шамаевой, ответственных работников мэрии и представителей родительского комитета образовательного учреждения. Поводом для встречи стала информация, вызвавшая большой общественный резонанс в федеральных средствах массовой информации.

«Неприятно, что наш город, в котором столетиями дружно живут представители сотни национальностей, дал такой информационный повод на пустом месте», — сказала она.

Мэр подчеркнула, организация обучения, в том числе приём детей в школы, проводятся в строгом соответствии с нормами федерального закона об образовании в РФ. Приём в школы Якутска осуществляется по территориальному закреплению.

«Школа «Айыы кыҺата» закреплена за 203-м микрорайоном, который в данное время перенаселен», — сказала мэр.

По ее словам, проблема нехватки мест в школах Якутска действительно стоит остро, но информация, что в образовательные учреждения отказываются принимать по национальному признаку, не соответствует действительности. Такое же заявление накануне сделал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

По информации директора школы «Айыы кыҺата» Лидии Шамаевой, на сегодняшний день в адрес образовательного учреждения поступило 223 заявления о приеме в первый класс на 2019−2020 учебный год. Из них уже обработано 145 документов, из которых 110 заявлений — об обучении на якутском языке, 35 — на русском. Также школа принимает от родителей заявления о приеме детей с 2-го по 11-й классы. От родителей этих детей поступило 135 заявлений, из которых — 101 заявление об обучении на якутском языке, 34 — на русском. Документы о приёме в школу будут приниматься до 31 августа включительно.

«Я прошу воздержаться от радикальных высказываний, которые могут быть неправильно восприняты, в том числе членов родкомитета. Официально заявляю, что та концепция школы, которая была принята, останется, но самое главное — это обеспечить доступ к образованию всем детишкам. Нам неважно, на каком языке говорит ребенок», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

По ее словам, власти делают все возможное, чтобы обеспечить равный доступ к образованию. При необходимости будут открыты дополнительные классы в новом здании школы искусств и библиотек. При согласовании с надзорными органами власти города готовы разместить там школьников.

Также глава Якутска напомнила о решении руководства республики о строительстве в 203-м микрорайоне второй школы. Глава республики Айсен Николаев ранее заявил, что средства на строительство еще одной общеобразовательной школы в 203-м микрорайоне, чтобы закрыть потребность района в школьных местах, уже заложены в бюджете Якутии. Новое здание школы будет открыто к концу следующего 2020 года.

Подводя итоги совещания, глава города отметила, что по заявлениям родителей начата проверка прокуратуры Якутска. Дополнительная внутренняя проверка будет организована Управлением образования города с упором на предмет соблюдения этики. Если факты, на которые родители жалуются, подтвердятся, то власти столицы республики незамедлительно примут соответствующие меры.