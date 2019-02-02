Президент Боливии прилетел в Венесуэлу поддержать Мадуро

Каракас, , 11:11 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес прибыл в Каракас поддержать своего союзника, президента Венесуэлы Николаса Мадуро перед угрозой внешней военной интервенции, передает агентство Agencia Venezolana de Noticias.

Эво Моралес прибыл в международный аэропорт Майкетийи 1 февраля и провел рабочую встречу с Мадуро. Боливийский лидер осудил попытки США осуществить переворот Венесуэлы и нарушение международного права.

«Внеочередная встреча с нашим братом, президентом Эво Моралесом, который после участия в открытии международного года индийских языков в ООН прибыл выразить свою поддержку перед агрессией империи США. Спасибо, Боливия, спасибо, Эво!» — написал Мадуро на своей официальной странице в Twitter.

Президент Боливии поддержал идею Уругвая и Мексики провести международную конференцию в Монтевидео, посвященную ситуации в Венесуэле. Как сообщало ИА REGNUM, конференция намечена на 7 февраля.

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