Суббота, 2 Февраля 2019 года
11:57:51 МСК

Президент Боливии прилетел в Венесуэлу поддержать Мадуро

Политика

Эво Моралес остается одним из немногих друзей правительства Мадуро в Южной Америке

Президент Боливии прилетел в Венесуэлу поддержать Мадуро
Fernanda LeMarie. Cancillería del Ecuador
Эво Моралес

Каракас, 2 февраля 2019, 11:11 — REGNUM  Президент Боливии Эво Моралес прибыл в Каракас поддержать своего союзника, президента Венесуэлы Николаса Мадуро перед угрозой внешней военной интервенции, передает агентство Agencia Venezolana de Noticias.

Эво Моралес прибыл в международный аэропорт Майкетийи 1 февраля и провел рабочую встречу с Мадуро. Боливийский лидер осудил попытки США осуществить переворот Венесуэлы и нарушение международного права.

«Внеочередная встреча с нашим братом, президентом Эво Моралесом, который после участия в открытии международного года индийских языков в ООН прибыл выразить свою поддержку перед агрессией империи США. Спасибо, Боливия, спасибо, Эво!» — написал Мадуро на своей официальной странице в Twitter.

Президент Боливии поддержал идею Уругвая и Мексики провести международную конференцию в Монтевидео, посвященную ситуации в Венесуэле. Как сообщало ИА REGNUM, конференция намечена на 7 февраля.

Читайте также: Мексика и Уругвай созывают международную конференцию, посвященную Венесуэле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить