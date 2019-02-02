Спикер Госдумы направил 38,85 млн рублей на благотворительность

Москва, , 10:47 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил 38,85 млн рублей на благотворительность в 2018 году, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, 22 млн рублей были направлены на строительство школы «Феникс» для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в деревне Мольгино Смоленской области, а также на приобретение зимней и летней школьной формы, спортивной одежды и учебников.

Еще 5 млн рублей Володин направил на завершение строительства многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова. Шестиподъездный дом строится для расселения 23 бараков, постройки 1943−46 годов не вошли в программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года.

По 2,5 млн рублей Володин пожертвовал Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Кроме этого, спикер Госдумы перечислил 4,25 млн рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ.

На реставрацию настенных росписей музея Петрова-Водкина в городе Хвалынске Саратовской области он направил 1,5 млн рублей, на оказание адресной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, перечислил 1,1 млн рублей.

«На протяжении нескольких лет Вячеслав Володин направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи», — отметила советник по связям со СМИ председателя Государственной думы Анастасия Кашеварова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2017 года Володин на благотворительность направил половину своих доходов — 25,5 млн рублей.

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