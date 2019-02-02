Новый закон Нью-Джерси обязует школы рассказывать о «вкладе ЛГБТ в историю»

Нью-Джерси, США, , 10:19 — REGNUM Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон, обязывающий каждую школу в штате обучать студентов «политическому, экономическому и социальному вкладу» ЛГБТ-людей, сообщает 2 февраля NBC.

Закон, который вступит в силу с 2020−21 учебного года, требует от Советов по образованию обеспечивать, чтобы учебные материалы включали точное описание вклада, внесенного ЛГБТ.

«Губернатор Мерфи был удостоен чести подписать закон, требующий от школьных округов Нью-Джерси преподавать о богатом вкладе и достижениях нашего сообщества ЛГБТ, — сказала Кристин Ли, пресс-секретарь губернатора Мерфи, — губернатор считает, что обеспечение того, чтобы студенты узнали о различных историях, поможет построить более толерантные сообщества и укрепить образовательные результаты».

Организация Garden State Equality, борющаяся за права ЛГБТ, приветствует этот закон:

«Очень важно, чтобы наши классы освещали достижения ЛГБТ-людей на протяжении всей истории, — говорит исполнительный директор организации Кристиан Фускарино в своем заявлении, — наша молодежь заслуживает того, чтобы увидеть, насколько разнообразна американская история — и как они могут стать ее частью в один прекрасный день».

Как сообщало, на прошлой неделе в Нью-Джерси был принят закон, вводящий в свидетельство о рождении, помимо мужского и женского пола, вариант «гендерно-нейтральный», который смогут выбрать для новорожденного его родители.

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