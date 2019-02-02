Глава МИД Панамы приняла посланника от Хуана Гуайдо

Панама, , 09:39 — REGNUM Министр иностранных дел Панамы Исабель Сен Мало встретилась с представителем Венесуэлы Фабиолой Саварсе, которая была назначена спикером Национальной ассамблеи Боливарианского республики Хуаном Гуайдо, который по указке из Вашингтона провозгласил себя президентом. Об этом накануне, 1 февраля, сообщает пресс-служба МИД Панамы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января вице-президент США Майк Пенс позвонил спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо и пообещал ему всестороннюю поддержку, после этого Гуайдо объявил себя президентом Боливарианской республики.

Захватить реальные рычаги власти в Венесуэеле Гуайдо и поддерживающим его американцам пока не удалось. Однако спикер Национальной ассамблеи объявил, что отправит «дипломатических представителей народа Венесуэлы» в США, Канаду, страны Латинской Америки и в другие страны.

Глава МИД Панамы приняла представителя Гуайдо во дворце Боливар — резиденции панамского внешнеполитического ведомства. Обсуждались социальный, политический и экономический кризис, с которым столкнулась Венесуэла.