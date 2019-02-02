Украинские боевики за сутки три раза обстреляли позиции войск ЛНР

Луганск, , 08:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские боевики три раза обстреляли позиции войск Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня», — заявили в Народной милиции.

Также уточняется, что украинские боевики при обстрелах использовали минометы калибром 120 миллиметров, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы и стрелковое оружие.

Обстрелу подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники, Логвиново и Золоте-5.

Стоит отметить, что украинские боевики регулярно обстреливают позиции войск ЛНР, несмотря на формально действующее перемирие.

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