Суббота, 2 Февраля 2019 года
08:43:01 МСК

Украинские боевики за сутки три раза обстреляли позиции войск ЛНР

Политика

Украинская сторона систематически нарушает режим прекращения огня

Украинские боевики за сутки три раза обстреляли позиции войск ЛНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Луганск, 2 февраля 2019, 08:05 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики три раза обстреляли позиции войск Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня», — заявили в Народной милиции.

Также уточняется, что украинские боевики при обстрелах использовали минометы калибром 120 миллиметров, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы и стрелковое оружие.

Обстрелу подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники, Логвиново и Золоте-5.

Стоит отметить, что украинские боевики регулярно обстреливают позиции войск ЛНР, несмотря на формально действующее перемирие.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить