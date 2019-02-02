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На Украине обвинили 160 силовиков по делу о расстрелах на Майдане

Политика

150 подозреваемых в «расстрелах» в феврале 2014 года уже находятся на скамье подсудимых

Киев, 2 февраля 2019, 07:55 — REGNUM  Свыше 160 человек из силовых ведомств Украины являются подозреваемыми по делу о «расстрелах» на майдан в феврале 2014 года, заявил 1 февраля в эфире украинского телеканала «Прямой» украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Как сообщил Луценко, следствие по данному дело окончено и 150 подозреваемых в «расстрелах» в феврале 2014 года уже находятся на скамье подсудимых. Кроме этого, по данным украинского генпрокурора, к ним «заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур», которые якобы виновны в том, что дали этот приказ.

Также, рассказал Лученко, бывшее руководство Украины обвиняется по статье, за которую предусмотрено пожизненное заключение.

«Мы считаем, что имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе научно-независимую экспертизу о том, что команды Януковича, (экс) главы СБУ Якименко, бывшего главы МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на «майдане», и эта статья предусматривает пожизненное», — заявил генеральный прокурор Украины.

Отметим, 20 февраля 2014 года на украинском майдане началась стрельба со стороны неизвестных снайперов и при этом погибли как представители милиции, так и протестующие. Всего за это время погибло 100 человек и ещё около сотни было ранено.

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Политическая жизнь Украины
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