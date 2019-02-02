Reuters: Кристина Киршнер снова пойдет в президенты Аргентины

Буэнос-Айрес, , 07:41 — REGNUM Сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер собирается вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом накануне, 1 февраля, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Она будет кандидатом, потому что у нее нет другого выбора», — заявил один из источников Reuters.

Если Киршнер действительно выдвинет свою кандидатуру, то она станет основным соперником действующего президента Аргентины Маурисио Макри. Сейчас Макри не популярен, так как в Аргентине снова раскручивается инфляция и страна не может выкарабкаться из многолетнего экономического кризиса, вызванного дефолтом начала 2000-х годов.

После поражения на прошлых выборах, Киршнер стала фигурантом сразу несколькоих судебных разбирательств. Экс президенты вменяются в вину махинации на валютном рынке, незаконное обогащение, отмывание денег, коррупция. Кроме того, Киршнер обвиняется в препятствовании расследованию нападения на еврейский культурный центр в 1994 году. Все обвинения Киршнер отвергает и считает их политическим преследованием.

В партии «Фронт за победу», которую возглавляет Киршнер, не подтвердили информацию о том, что она снова будет баллотироваться в президенты.

Напомним, что выборы президента Аргентины состоятся в октябре 2019 года.