Трамп заявил о планах заключить новый ДРСМД

Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о своём желании заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), расширив состав участников договора. Об этом 1 февраля сообщило агентство Reuters.

Также Трамп недвусмысленно дал понять, что желал бы расширить состав участников ДРСМД, включив в него, помимо США и России ряд стран, занимающихся разработками ракетного вооружения. Конкретных участников предполагаемого будущего ДРСМД президент США не назвал.

При этом Трамп отметил, что США не может ставить себя в заведомо проигрышное положение, соблюдая ограничения в том, что они делают, до тех пор, пока другие по словам Трампа «не поступают так же и не соблюдают соглашение».

Трамп заявил, что, по его словам, США соблюдали ДРСМД, а другая сторона — нет. И США не стоит оставаться единственными участниками ДРСМД, кто его выполняет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке со 2 февраля выполнения условий ДРСМД, в связи с тем, что Россия, якобы, не выполняет условий Договора. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разъяснила, что заявления США о нарушении Россией условий ДРСМД голословны, доказательств этих нарушений Вашингтон не предоставил. Кроме того, Захарова напомнила, что в случае выхода США из ДРСМД у России остаётся право на ответные действия.

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