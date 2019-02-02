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Вашингтон ограничил ученых в сотрудничестве с Москвой и Пекином

Политика

Ради науки и безопасности?

Вашингтон, 2 февраля 2019, 05:57 — REGNUM  На участие американских ученых в российских и китайских программах наложен запрет властями Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal.

О таком решении сообщил заместитель американского министра энергетики Дэн Бруллетт. Запрет также распространяется на участие в программах Северной Кореи и Ирана — чтобы защитить национальные интересы Штатов «в области безопасности и науки».

Речь идет о запрете, накладываемом на разработки в области энергетики и касающемся как ученых, так и сотрудников американского минэнерго. Они не смогут посещать профильные мероприятия в «опальных» странах.

Напомним, Китай и Россия объявлены Вашингтоном потенциальными врагами, у Северной Кореи также «плохая репутация», а Иран американские власти и вовсе называют «спонсором терроризма».

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