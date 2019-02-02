Россия готовится к ракетным стрельбам в Средиземном море

Москва, , 05:41 — REGNUM Ракетные стрельбы в Средиземном море планирует провести ВМФ России в этом месяце, сообщает международная система аэронавигационной информации NOTAM.

Уточняется, что маневры с ракетными стрельбами начнутся 6 февраля в водах между Сирией и Кипром. Завершатся учения к началу марта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в Баренцевом море фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провел артиллерийские учения. В Черном море провел стрельбы малый противолодочный корабль Черноморского флота «Касимов».

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