Суббота, 2 Февраля 2019 года
05:41:58 МСК

Россия готовится к ракетным стрельбам в Средиземном море

Политика

Учения начнутся 6 февраля

Москва, 2 февраля 2019, 05:41 — REGNUM  Ракетные стрельбы в Средиземном море планирует провести ВМФ России в этом месяце, сообщает международная система аэронавигационной информации NOTAM.

Уточняется, что маневры с ракетными стрельбами начнутся 6 февраля в водах между Сирией и Кипром. Завершатся учения к началу марта.

Читайте также: Фрегат «Адмирал Горшков» провёл артиллерийские учения в Баренцевом море

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в Баренцевом море фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провел артиллерийские учения. В Черном море провел стрельбы малый противолодочный корабль Черноморского флота «Касимов».

Читайте ранее в этом сюжете: Артиллерийские стрельбы противолодочного корабля Черноморского флота. Видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить