Парламент Кипра усложнил получение «золотых» паспортов

Никосия, , 05:17 — REGNUM Законопроект об ужесточении выдачи иностранцам «золотых паспортов» принял парламент Кипра, пишет Cyprus Times.

Нововведение одобрили 29 депутатов, против были 17 их коллег. Закон об ужесточении процедуры выдачи паспорта гражданина Кипра в обмен на инвестиции начнет действовать с 31 января 2020 г.

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Напомним, гражданство Кипра можно получить путем крупного вклада — в размере одного — двух миллионов евро. В конце января стало известно, что Европейская комиссия раскритиковала такую практику Кипра, ссылаясь на «риск коррупции».

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