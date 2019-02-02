Суббота, 2 Февраля 2019 года
05:44:14 МСК

Парламент Кипра усложнил получение «золотых» паспортов

Политика

«За» новый закон проголосовали 29 депутатов

Парламент Кипра усложнил получение «золотых» паспортов
dimitrisvetsikas1969
Флаг Кипра

Никосия, 2 февраля 2019, 05:17 — REGNUM  Законопроект об ужесточении выдачи иностранцам «золотых паспортов» принял парламент Кипра, пишет Cyprus Times.

Нововведение одобрили 29 депутатов, против были 17 их коллег. Закон об ужесточении процедуры выдачи паспорта гражданина Кипра в обмен на инвестиции начнет действовать с 31 января 2020 г.

Читайте также: Еврокомиссия недовольна Кипром из-за выдачи «золотых паспортов»

Напомним, гражданство Кипра можно получить путем крупного вклада — в размере одного — двух миллионов евро. В конце января стало известно, что Европейская комиссия раскритиковала такую практику Кипра, ссылаясь на «риск коррупции».

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия хочет поменять систему «гражданство в обмен на инвестиции»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить