Пентагон задумался о создании перехватчика гиперзвукового оружия

Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Министерство обороны Соединенных Штатов рассматривает возможность разработки новой системы перехвата для защиты от гиперзвукового оружия, заявил директор Агентства по противоракетной обороне (ПРО) генерал-лейтенант Сэм Гривз в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, американское военное ведомство уже рассматривает варианты решения вопроса по ПРО в контексте защиты от гиперзвукового оружия. В качестве одной из таких систем Гривз назвал системы направленной энергии. Он добавил, что в настоящее время специалисты Пентагона проводят анализ различных вариантов по разработке системы перехвата, после которого предоставят итоговый доклад.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно о планах США установить к 2025 году новую наземную радиолокационную станцию (РЛС) на территории Японии. Отмечается, что новая РЛС позволит отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет и оперативно передавать информацию на системы ПРО.

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