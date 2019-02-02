Аваков: Тимошенко жаловалась в полицию на преследования

Киев, , 04:36 — REGNUM Жалоба поступила от штаба кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко на преследования со стороны «мобильных групп», заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью изданию «Левый берег».

По словам Авакова, заявление такого же характера поступило и от кандидата в президенты Анатолия Гриценко. За ними ездят «некие мобильные группы».

«Такие группы мы фиксируем, потому что по этому поводу в полицию обратились кандидаты в президенты, в частности, Тимошенко и Гриценко», — сказал Аваков.

По словам Авакова, Гриценко уже дал показания полиции, расследование идет. Пока более подробную информацию разглашать не следует, отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предвыборный штаб Тимошенко заявил, что против лидера «Батькивщины» власти готовят провокации. Цель — дискредитировать Тимошенко, обвинив ее в подкупе избирателей.

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