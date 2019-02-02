Мэй разозлилась, что в ЕС Гибралтар назвали «британской колонией»

Лондон, , 04:28 — REGNUM В документах Евросоюза о безвизовом режиме между странами ЕС и Великобританией после Brexit Гибралтар был назван «колонией британской короны», сообщает телеканал Sky News.

Такая характеристика Гибралтара возмутила британского премьер-министра Терезу Мэй. Пресс-служба Мэй уже заявила, что «абсолютно неприемлемо характеризовать Гибралтар таким образом».

Предполагается, что соответствующая формулировка в документ была включена по инициативе Испании, которая претендует на Гибралтар. Также с критикой выступил и главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, назвавший формулировку о колониальной принадлежности «провокационной».

"Гибралтар — полноценная часть семьи Соединенного Королевства. У него уже сложились устоявшиеся и современные конституционные отношения с Великобританией. Эта позиция останется неизменной, несмотря на наш выход из ЕС. Все стороны должны уважать желание жителей Гибралтара оставаться британским», — добавил официальный представитель британского премьер-министра.

Напомним, 24 ноября 2018 г. испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид договорился с Лондоном о судьбе Гибралтара. Глава испанского правительства пообещал, что Мадрид теперь поддержит Brexit, раз «гибралтарский вопрос» удалось решить.

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