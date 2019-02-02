Истребители F-35 могут оказаться не по карману Великобритании

Лондон, , 04:05 — REGNUM Британские власти могут отказаться от закупок американских истребителей F-35 Lightning II из-за нехватки средств у министерства обороны страны, сообщает The Telegraph.

Газета сообщает, что сейчас британское военное ведомство испытывает дефицит финансирования в размере 7 млрд фунтов стрерлингов. Ожидается, что в течение следующего десятилетия эта цифра может увеличиться вдвое.

Газета отмечает, что из-за недостатка финансирования под угрозой срыва оказывается программа перевооружения, в которую и входят закупки самолетов F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля американское издание Defence News опубликовала данные о новых критических недостатках истребителей F-35.

Согласно этим данным, точность огня бортового оружия F-35A признана неприемлемой и не соответствующей тактико-техническим характеристикам, указанным производителем. Также автономная логистическая информационная система (ALIS) была признана работающей некорректно и выдающей абсолютно неверные данные.

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