Великобритания поприветствовала создание правительства Ливана

Лондон, , 03:40 — REGNUM Великобритания приветствует окончание процесса формирования правительства Ливана, заявил замглавы британского МИД Алистер Бёрт, выступив с объявлением официальной позиции Лондона.

Он поздравил ливанского президента Мишеля Ауна и премьер-министра Саада Харири с окончанием формирования правительства Ливана. По его словам, это событие является важным для истории страны.

Новому ливанскому правительству предстоит, по словам Бёрта, обеспечить суверенитет и безопасность Ливана, а также дистанцироваться от региональных конфликтов на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Великобритания продолжит поддержку Ливана в области безопасности, образования и экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля власти Ливана объявили новый состав правительства, сформированный после восьми месяцев переговоров. В него вошли 30 министров от различных партий, в том числе и оппозиционных. Эксперты предполагают, что это событие позволит избежать экономического кризиса в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливане сформировано правительство национального единства