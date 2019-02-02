Суббота, 2 Февраля 2019 года
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Великобритания поприветствовала создание правительства Ливана

Политика

Британия продолжит поддерживать Ливан в сфере безопасности и экономики

Лондон, 2 февраля 2019, 03:40 — REGNUM  Великобритания приветствует окончание процесса формирования правительства Ливана, заявил замглавы британского МИД Алистер Бёрт, выступив с объявлением официальной позиции Лондона.

Он поздравил ливанского президента Мишеля Ауна и премьер-министра Саада Харири с окончанием формирования правительства Ливана. По его словам, это событие является важным для истории страны.

Новому ливанскому правительству предстоит, по словам Бёрта, обеспечить суверенитет и безопасность Ливана, а также дистанцироваться от региональных конфликтов на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Великобритания продолжит поддержку Ливана в области безопасности, образования и экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля власти Ливана объявили новый состав правительства, сформированный после восьми месяцев переговоров. В него вошли 30 министров от различных партий, в том числе и оппозиционных. Эксперты предполагают, что это событие позволит избежать экономического кризиса в стране.

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