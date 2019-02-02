Рогозин ответил на заявление главы польского МИД о ядерных ракетах

Москва, , 03:30 — REGNUM Заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о размещении в Европе войск США и ракет с ядерными боеприпасами свидетельствует о негативном отношении к собственной стране, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Как же надо люто ненавидеть Польшу и польский народ, чтобы делать такие заявления?» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в интервью немецкой газете Der Spiegel призвал американские власти разместить на территории Евросоюза ракеты с ядерными боеголовками.

По его словам, размещение ядерных ракет должно зависеть от того, «как Россия будет вести себя в будущем». При этом он не исключил размещения ядерного арсенала НАТО именно на территории Польши.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Польши: США должны разместить в Евросоюзе свои ядерные ракеты