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Украина готовится к выборам, одного из кандидатов покрасили зелёнкой

Политика

Активиста задержали

Киев, 2 февраля 2019, 03:05 — REGNUM  Участником скандального происшествия стал один из кандидатов в украинские президенты Александр Вилкул («Оппозиционный блок — Партия мира и развития»), сообщает «Бердянск24».

В городе Бердянске (Запорожская область, Украина) Вилкул был облит зелёнкой во время встречи с электоратом. Облившего политика краской злоумышленника задержали.

Напомним, Викул был официально выдвинут в президенты от «Оппозиционного блока» 20 января 2019 г. Голосование на Украине пройдет 31 марта 2019 г., президента украинцы выберут на пятилетний срок.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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