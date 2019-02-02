Украина готовится к выборам, одного из кандидатов покрасили зелёнкой

Киев, , 03:05 — REGNUM Участником скандального происшествия стал один из кандидатов в украинские президенты Александр Вилкул («Оппозиционный блок — Партия мира и развития»), сообщает «Бердянск24».

В городе Бердянске (Запорожская область, Украина) Вилкул был облит зелёнкой во время встречи с электоратом. Облившего политика краской злоумышленника задержали.

Напомним, Викул был официально выдвинут в президенты от «Оппозиционного блока» 20 января 2019 г. Голосование на Украине пройдет 31 марта 2019 г., президента украинцы выберут на пятилетний срок.

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