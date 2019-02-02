«Красивый жест». Как Додон вернулся из Москвы в Кишинёв

Кишинёв, , 02:45 — REGNUM Российским спецрейсом вернулся молдавский президент Игорь Додон в Кишинёв, сообщил он журналистам.

В международном аэропорту молдавской столицы Додон рассказал, что российское руководство предоставило ему самолёт, чтобы он мог добраться до Молдавии, несмотря на плохую погоду.

Глава государства отметил, что летает рейсовыми самолётами, но на этот раз погода подвела: десятки рейсов Кишинёв не принимал.

«Руководство Российской Федерации, которое узнало о такой проблеме, предоставило молдавской делегации самолёт. Это очень красивый жест», — заявил Додон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Додон не мог вернуться в Кишинёв из Москвы, куда он летал на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и с патриархом Кириллом.

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