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«Красивый жест». Как Додон вернулся из Москвы в Кишинёв

Политика

Молдавской делегации предоставили самолёт

Кишинёв, 2 февраля 2019, 02:45 — REGNUM  Российским спецрейсом вернулся молдавский президент Игорь Додон в Кишинёв, сообщил он журналистам.

В международном аэропорту молдавской столицы Додон рассказал, что российское руководство предоставило ему самолёт, чтобы он мог добраться до Молдавии, несмотря на плохую погоду.

Глава государства отметил, что летает рейсовыми самолётами, но на этот раз погода подвела: десятки рейсов Кишинёв не принимал.

«Руководство Российской Федерации, которое узнало о такой проблеме, предоставило молдавской делегации самолёт. Это очень красивый жест», — заявил Додон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Додон не мог вернуться в Кишинёв из Москвы, куда он летал на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и с патриархом Кириллом.

Читайте ранее в этом сюжете: Игорь Додон не может вернуться из Москвы в Кишинев из-за непогоды

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Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
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