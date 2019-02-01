Нэнси Пелоси винит Дональда Трампа в разрушении стабильности в мире

Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Спикер палаты представителей конгресса США, лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси (Калифорния) обвинила администрацию президента США Дональда Трампа и его самого в разрушении мировой стабильности в результате готовящегося выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 1 февраля, на официальном сайте Пелоси.

Лидер демократов заявила, что, конечно, «неприкрытое несоблюдение Россией» ДРСМД вызывает глубокую озабоченность, но вот решение администрации Трампа совсем выйти из договора, который является основой мировой системы безопасности в области нераспространения, создает неприемлемые риски.

«Администрация должна исчерпать все дипломатические усилия и тесно сотрудничать с союзниками по НАТО в течение следующих шести месяцев, чтобы избежать вовлечения США в опасную гонку вооружений», — подчеркнула Пелоси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля Вашингтон приостанавливает выполнение взятых на себя обязательств в рамках ДРСМД и запускает процедуру расторжения договора. Уже через шесть месяцев ДРСМД может быть окончательно расторгнут.

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