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Нэнси Пелоси винит Дональда Трампа в разрушении стабильности в мире

Политика

Демократы будут обвинять Трампа во всем что угодно

Вашингтон, 1 февраля 2019, 23:24 — REGNUM  Спикер палаты представителей конгресса США, лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси (Калифорния) обвинила администрацию президента США Дональда Трампа и его самого в разрушении мировой стабильности в результате готовящегося выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 1 февраля, на официальном сайте Пелоси.

Лидер демократов заявила, что, конечно, «неприкрытое несоблюдение Россией» ДРСМД вызывает глубокую озабоченность, но вот решение администрации Трампа совсем выйти из договора, который является основой мировой системы безопасности в области нераспространения, создает неприемлемые риски.

«Администрация должна исчерпать все дипломатические усилия и тесно сотрудничать с союзниками по НАТО в течение следующих шести месяцев, чтобы избежать вовлечения США в опасную гонку вооружений», — подчеркнула Пелоси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля Вашингтон приостанавливает выполнение взятых на себя обязательств в рамках ДРСМД и запускает процедуру расторжения договора. Уже через шесть месяцев ДРСМД может быть окончательно расторгнут.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о желании заменить ДРСМД на новый ракетный договор

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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