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Столтенберг: НАТО продолжит переговоры с Россией по ДРСМД

Политика

Трамп уже заявил о приостановке действия договора

Столтенберг: НАТО продолжит переговоры с Россией по ДРСМД
Иван Шилов © ИА REGNUM
Йенс Столтенберг

Осло, 1 февраля 2019, 23:11 — REGNUM  Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется продолжить переговоры с Россией о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), 1 февраля передает агентство Reuters.

В комментарии норвежскому NRK Столтенберг также напомнил, что НАТО считает именно Россию стороной, нарушающей ДРСМД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия ДРСМД. Трамп надеется «заключить новый договор, который будет намного лучше».

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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