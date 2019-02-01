Вице-президент США: Мадуро должен уйти

Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс потребовал от законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро немедленно уйти в отставку. Об этом Пенс заявил на брифинге для журналистов сегодня, 1 февраля.

Пенс призвал Мадуро «не испытывать решимость» властей США и как можно скорее уйти в отставку.

«Сейчас не время для диалога, время для действий. Диктатуре Мадуро пришёл конец», — сказал американский вице-президент.

Он также повторил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в отношении Венесуэлы, вплоть до силового.

«Николас Мадуро правильно поступит, если не будет испытывать решимость США», — подчеркнул Пенс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро уйти на пенсию и уехать куда-нибудь подальше из Боливарианской Республики.

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