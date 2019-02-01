Чижов: Нельзя допустить гражданскую войну в Венесуэле

Брюссель, , 22:52 — REGNUM Политический кризис в Венесуэле ни в коем случае не должен привести к гражданской войне в этой стране. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил журналистам постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.

«Главное, чтобы события в Венесуэле не обернулись гражданской войной. Возможность избежать этого сценария мы видим в организации диалога», — заявил Чижов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США инспирировали в Венесуэле попытку государственного переворота. Оппозиционная проамериканская Национальная ассамблея объявила действующего президента страны Николаса Мадуро узурпатором, не имея на то никаких оснований.

Затем спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по звонку из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и попытался перехватить власть. Однако сделать ему это пока не удалось.

Сейчас в Венесуэле проходят уличные акции как сторонников Гуайдо, так и сторонников законного президента Мадуро. Власти США продолжают оказывать давление на чавистов и Мадуро.

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