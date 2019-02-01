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Из зоны «Идлиб» за сутки обстреляны шесть сирийских населенных пунктов

Политика

Власти САР продолжают амнистировать дезертиров и бывших боевиков

Дамаск, 1 февраля 2019, 22:47 — REGNUM  Шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях были обстреляны за минувшие сутки боевиками из идлибской зоны, сообщил 1 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Обстрелам подверглись четыре поселения в провинции Хама и два населенных пункта в провинции Алеппо.

О раненых и погибших не сообщалось.

Кроме того, Сергей Соломатин сообщил о продолжении процесса возвращения беженцев и амнистирования дезертиров и бывших участников незаконных вооруженных формирований.

«По состоянию на 31 января амнистировано 38 тысяч 131 человек», — уточнил Сергей Соломатин.

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Война в Сирии
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