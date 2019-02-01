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Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за разногласий с конгрессом

Политика

«Есть серьезный шанс, что нам придется это сделать»

Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за разногласий с конгрессом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Стена

Вашингтон, 1 февраля 2019, 22:18 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп готов объявить чрезвычайное положение из-за разногласий с конгрессом по финансированию стены на границе с Мексикой, 1 февраля передает агентство Reuters.

«Мы с ними (демократами в Конгрессе — прим. ИА REGNUM ) никуда не сдвинемся. Я думаю, что есть серьезный шанс, что нам придется это сделать», — заявил Трамп на мероприятии в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, разногласия с конгрессом по вопросу «мексиканской стены» уже явились причиной «шатдауна» правительства США в декабре 2018 — январе 2019 года.

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