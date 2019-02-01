Войска Хафтара захватили лагерь исламистов на юге Ливии

Бенгази, Ливия, , 21:54 — REGNUM «Ливийская национальная армия» (ЛНА) генерала Халифы Хафтара захватила лагерь исламистов вблизи населенного пункта Гаддува на юго-востоке Ливии, 1 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению военных, в ходе штурма лагеря, который относится к группировке Ибрагима Джадрана, были уничтожены четверо боевиков, трое исламистов получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января ЛНА объявила «начало операции по освобождению юга» Ливии. К настоящему моменту армия Хафтара уже отбила у местных исламистов несколько крупных нефтяных месторождений.

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