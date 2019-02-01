В ДНР задержаны украинские диверсанты, причастные к серии терактов

Донецк, , 21:54 — REGNUM В Донецкой Народной Республике задержаны трое украинских диверсантов, причастных к нескольким терактам и диверсиям в Донбассе, сообщает 1 февраля Центр общественных связей МВД ДНР.

По месту жительства одного из задержанных было обнаружено 40 кг взрывчатки, средства связи, элементы взрывных устройств.

Лидер группы, подчинявшейся СБУ, проходил обучение на полигоне в Николаевской области. Целями для диверсий и терактов были коммуникации, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Донбасса. За проведение терактов они получали деньги.

Проводится следствие, возбуждено уголовное дело.

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