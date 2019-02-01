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Сотрудника консульства США в Стамбуле могут посадить пожизненно — Anadolu

Политика

Метин Топуз был арестован властями Турции в октябре 2017 года

Стамбул, Турция, 1 февраля 2019, 21:34 — REGNUM  Арестованный сотрудник консульства США в Стамбуле обвиняется в шпионаже и причастности к попытке госпереворота и может получить пожизненный срок, 1 февраля сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Метин Топуз называется участником запрещенной в Турции организации FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают основным организатором попытки переворота в июле 2016 года.

Топуз, арестованный в октябре 2017 года, также работал на американское Агентство по борьбе с наркотиками (DEA) в качестве переводчика и фотокорреспондента.

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Турция и США
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