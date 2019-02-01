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Генсек ООН выразил надежду на сохранение ДРСМД

Политика

Антониу Гутерреш призвал Россию и США урегулировать противоречия по договору

Генсек ООН выразил надежду на сохранение ДРСМД
Иллюстрация: U.S. Mission Photo by Eric Bridiers
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Нью-Йорк, США, 1 февраля 2019, 21:18 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как заявил журналистам 1 февраля его официальный представитель Стефан Дюжаррик, генсек ООН надеется, что Москве и Вашингтону удастся разрешить все противоречия, и договор останется в силе.

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон со 2 февраля прекращает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД и приступает к процедуре расторжения договора.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оставляет за собой право на ответные действия.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России обещает ответить на выход США из ДРСМД

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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