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МИД России обещает ответить на выход США из ДРСМД

Политика

США со 2 февраля прекращают выполнять свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности

МИД России обещает ответить на выход США из ДРСМД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МИД России

Москва, 1 февраля 2019, 21:09 — REGNUM  Москва оставляет за собой право на ответные действия в случае принятия Вашингтоном решения об окончательном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 1 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если американская сторона всё-таки окончательно сформирует своё мнение и выйдет из ДРСМД, то Москва оставляет за собой право на соответствующую реакцию и ответные действия, что и будет сделано», — сказала представитель МИД.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что со 2 февраля американская сторона прекращает выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД и запускает процедуру расторжения соглашения.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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