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Боевики «Боко харам» * казнили 60 жителей города Ранн в Нигерии

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Боевики «Боко харам» * казнили 60 жителей города Ранн в Нигерии
Иллюстрация: Sntat.ru
Террорист

Абуджа, 1 февраля 2019, 21:06 — REGNUM  Боевики группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили не менее 60 жителей города Ранн на северо-востоке Нигерии, 1 февраля передает агентство Reuters.

«Это нападение на гражданских лиц, которые уже стали беженцами в результате кровопролитного конфликта… является военным преступлением», — сообщил журналистам директор Amnesty International в Нигерии Осай Оджиго.

По информации правозащитников, убийства гражданских лиц исламистами были совершены буквально на следующий день после того, как армия Нигерии покинула «освобожденный» город.

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