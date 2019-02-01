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Меркель призвала стороны карабахского конфликта «перейти от слова к делу»

Политика

Также Меркель указала на важность того, что премьер-министр Армении говорит о компромиссах в переговорном процессе

Меркель призвала стороны карабахского конфликта «перейти от слова к делу»
Иллюстрация:  primeminister.am

Берлин, 1 февраля 2019, 20:53 — REGNUM  На совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, затронув тему урегулирования карабахского конфликта, отметила, что обе стороны конфликта «должны быть готовы перейти от слова к делу».

«Я думаю, что господин премьер-министр предпринял смелые шаги, но и другая сторона должна предпринять равноценные шаги», — сказала Меркель.

Премьер-министр Армении объяснил, о каких «смелых шагах» идет речь.

«Несколько месяцев назад в парламенте Армении я заявил, что любой вариант урегулирования карабахского вопроса должен быть приемлем для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Я надеялся, что азербайджанская сторона также сделает подобное заявление, но, к сожалению, ни одно официальное лицо даже вполголоса не озвучивает никаких заявлений о том, что какое-либо решение карабахской проблемы может быть приемлемым для народа Армении и Карабаха», — заявил Пашинян.

Он отметил, что пока со стороны Азербайджана не звучат равноценные заявления, нет большой надежды на то, что процесс будет продвигаться вперед.

«В ходе наших обсуждений я констатировал, что я как премьер-министр Республики Армения могу вести переговоры от имени Армении, но я не могу вести переговоры от имени Нагорного Карабах по той простой причине, что народ Карабаха не участвует в выборах, он не голосовал за меня, у него есть свой президент, свой парламент, правительство, и от имени народа Карабаха должны говорить избранные народом Карабаха власти», — вновь подчеркнул Пашинян.

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Нагорно-карабахский конфликт
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