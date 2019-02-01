Запытан до смерти. МИД РФ о смерти Валерия Иванова в украинской тюрьме

Москва, , 20:35 — REGNUM Российский доброволец Валерий Иванов, воевавший на стороне ополчения Донбасса, умер в тюрьме города Львов от пыток, заявила 1 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия».

По словам Захаровой, Валерий Иванов «как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток».

«Я считаю, что именно этой теме должны уделить особое внимание, и не только со стороны официальных структур, но и вообще всего нашего гражданского общества», — подчеркнула Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 45-летний уроженец Северодвинска Валерий Иванов умер 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40 в городе Дрогобыч Львовской области Украины. Экспертизой установлено, что смерть наступила от многочисленных ударов тупым предметом.

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