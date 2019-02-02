Россия снова ведет себя дурно — сенатор Ромни одобрил выход из ДРСМД

Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Президент США принял правильное решение о выходе из ДРСМД с учетом «плохого поведения России», считает республиканский сенатор Митт Ромни. На своей странице в соцсети Твиттер Ромни пишет:

«Россия продолжает свое дурное поведение, развертывая запрещенные оружейные системы в вопиющем нарушении ДРСМД. Мы не хотим нашего пути сдерживания, и выход из ДРСМД — при полной поддержке наших союзников по НАТО — является правильной политикой».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению госсекретаря США Майка Помпео, через полгода ДРСМД может уже полностью исчезнуть. Помпео вновь обвинил Россию якобы в нарушениях положений ДРСМД и потребовал от Москвы вернутся к «полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шестимесячного периода путём достоверного уничтожения своих ракет-нарушителей, их пусковых установок и связанного с ними оборудования».