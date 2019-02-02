Суббота, 2 Февраля 2019 года
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«Выход из ДРСМД — это дипломатический провал» — сенатор Ричард Блюменталь

Политика

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что со 2 февраля начнет процесс выхода из соглашения по РСМД с Россией

Вашингтон, 2 февраля 2019, 09:11 — REGNUM  Решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является крупной ошибкой президента США Дональда Трампа, уверен сенатор-демократ Ричард Блюменталь. На своей странице в твиттере сенатор пишет:

«Выход из ДРСМД — это дипломатический провал. Администрация Трампа позволяет Путину избегать политических последствий за на нарушения договора, угрожая союзникам НАТО и подрывая важнейшие меры контроля над вооружениями. Это решение отражает продолжающееся пренебрежение к союзникам США и отказ от международных соглашений. Конгресс должен стремиться к переговорам о новом продлении ДРСМД, чтобы гарантировать, что Трамп будет сдерживать Россию».

Как сообщало, по словам госсекретаря США Майка Помпео, обозначенный Вашингтоном шестимесячный срок на возвращение России к условиям ДРСМД является последним шансом для сохранения этого соглашения.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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