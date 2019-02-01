Пятница, 1 Февраля 2019 года
20:10:00 МСК

В столице Туркмении планируют открыть представительство Евросоюза

Политика

Европейские чиновники всё ещё надеются наладить поставки туркменского газа в обход России

Ашхабад, 1 февраля 2019, 20:09 — REGNUM  Руководство министерства иностранных дел Туркмении провело переговоры с делегацией Европейского союза во главе со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурианом, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом, пишет «Turkmenistan.ru».

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках новой стратегии Евросоюза для Туркестана и возможности открытия представительства Европейского союза в туркменской столице.

Также европейские чиновники и представители МИД Туркмении рассмотрены вопросы укрепления регионального и межпарламентского взаимодействия, развития отношений в траспортно-логистической и топливно-энергетической сферах, и уделили внимание ситуации с безопасностью в регионе в свете событий, происходящих в Афганистане.

Как отмечает «CA-news», в прошлый раз спецпредставитель ЕС Петер Буриан приезжал в Туркмению весной 2018 года. В ходе того визита он заявил «о готовности европейского сообщества расширить сотрудничество с Туркменией, которая одной из первых начала консультации по адаптации Целей устойчивого развития к национальным условиям».

ИА REGNUM напоминает, что высокопоставленные европейские чиновники регулярно наносят визиты в Туркмению, с руководством которой ведет переговоры о налаживании поставок туркменского природного газа в страны Европейского союза в обход России.

Читайте также: Business insider: Евросоюз и Туркмения пошатнули газовое господство России

Особые надежды они возлагают на проект Транскаспийского газопровода, который Туркмения и политически ангажированные участники Евросоюза хотят проложить по дну Каспийского моря.

Отметим также, что в настоящее время Туркмения добывает 180 млрд кубометров газа в год, и большая часть этих объемов уже уходит на экспорт в другие страны, преимущественно — в Китай.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Туркмении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить