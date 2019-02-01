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Украина клянчит у Турции деньги на армию

Политика

Киев рассчитывает на «десятки миллионов долларов»

Украина клянчит у Турции деньги на армию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украинская армия

Киев, 1 февраля 2019, 20:06 — REGNUM  Власти Украины рассчитывают, что в ближайшие годы Турция предоставит украинской армии материальную помощь на десятки миллионов долларов. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По словам Климкина, «турецкие друзья» предоставят вооруженными силам Украины «серьезную помощь». Произойдет это в «ближайшие годы», а сейчас украинские власти разговаривают об этом с турецкими коллегами.

«Речь идет о серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов», — подчеркнул Климкин.

При этом глава украинского МИД не стал уточнять, о какой именно помощи идет речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января 2019 года президент Украины Петр Порошнеко объявил, что Турция продаст его стране ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: Турция продаст Украине ударные БПЛА

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Вооруженные силы Украины
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